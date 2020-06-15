شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات عودة التدريبات في ميادين الرماية بالدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد الرماية واحدة من أهم الرياضات الإماراتية التي تحقق الإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، وهي اللعبة الوحيدة بالدولة التي حصدت الذهب وعزف لها السلام الوطني في أكبر محفل رياضي دولي وهو دورة الألعاب الأولمبية، حينما حقق بطلنا الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم المركز الأول وحصد ذهبية أولمبياد أثينا عام 2004 في مسابقة الحفرة المزدوجة (الدبل تراب).

كما سبق لها أن حققت العديد من الإنجازات على المستوى القاري والعربي جعلتها دائماً محط أنظار المهتمين بالشأن الرياضي، وتستعد رماية الإمارات حالياً لاستقبال أبطالها للعودة للتدريبات من جديد هذه الأيام في الميادين المختلفة بالدولة بعد أطول فترة توقف لهم في التاريخ، انتظاراً لإعلان الاتحادات القارية والدولية استئناف المسابقات والبطولات.

ويقول بطلنا العالمي سيف بن فطيس إن تدريباته اقتصرت على العامل البدني على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة بواقع فترتين يومياً للحفاظ على لياقته البدنية، وأن أجندة الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي ما زالت خالية من البطولات حتى تاريخه، ولم تشهد أي تحديث على بطولاتها المؤجلة، مشيراً إلى أن تدريبات الميدان في الرماية هي الأساس، لأن الرماية رياضة إحساس بالسلاح، وتركيز لا يأتي إلا من خلال التصويب على الهدف، وأنه ربما يكون قد حاول في فترة التوقف الحالية أن يقوم ببعض تجارب المحاكاة في التدريب، إلا أنه ينتظر بشغف العودة للميدان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن عام 2020 وطموحاته فيه قال ابن فطيس: «بداية العام كانت رائعة بالنسبة لي، حيث إنني حققت المركز الأول في البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة أواخر شهر فبراير، وقبلها حققت المركز الأول في بطولة مساندة العسكرية منتصف فبراير الماضي أيضاً، والمركز الأول في الإمارات بشهر يناير، وأتمنى أن تعود البطولات في أقرب وقت ممكن، لكني أتوقع أن فترة التوقف هذه ستؤثر في مستوى كل رماة العالم، لأنهم جميعاً توقفوا عن التدريبات والبطولات، وبالنسبة لنا في المنتخب سنحرص على تحويل هذا التحدي إلى فرص نجاح من خلال وضع برنامج إعداد سريع ومركز، لأي بطولة يعلن عنها سواء كانت دولية أو قارية».

وقال ابن فطيس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: «خلال الأيام الثلاثة المقبلة ننتظر أخباراً سارة بفتح ميادين الرماية أمام الرماة، وبالنسبة لي أجريت فحصاً طبياً في الفترة الأخيرة للاطمئنان، ومستعد لإجراء فحص آخر قبل العودة للتدريبات بالميدان، ومستعد كذلك للالتزام بكافة إجراءات السلامة والوقاية التي تحددها الجهات المختصة، مع العلم بأن برنامج الإعداد الصيفي هذا العام سيختلف كثيراً عن برامج الأعوام السابقة، حيث إنه من المرجح أن يقتصر على معسكرات وتدريبات محلية بعد أن كنا نقوم بعدة معسكرات خارجية خلال الصيف من كل عام من الأعوام الماضية، وعلينا أن نختار ما بين التدريب الصباحي من بعد الفجر وحتى الساعة التاسعة، أو التدريب المسائي ما بين السادسة وحتى السابعة تفادياً لحرارة الطقس وتأثيرها في ارتفاع سخونة السلاح».

وعن أهم الإنجازات السابقة التي يعتز بها في مسيرته يقول سيف بن فطيس: «ذهبية بطولة العالم في 2015 بقبرص، وبرونزية بطولة العالم في المكسيك عام 2013، وبرونزية آسياد جاكرتا 2018، وذهبية بطولة آسيا بكازاخستان في عام 2019، وقبلها أيضاً ذهبية آسيا عام 2017 كلها ألقاب أعتز بها».