تحسن الحالة الصحية للعراقي أحمد راضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

شهدت الحالة الصحية لنجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي، تحسناً جيداً، بعد معاناة شديدة مع الاختناق، وضيق التنفس، إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وقال راضي في فيديو مسجل بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «شعرت في البداية بارتفاع درجة الحرارة، ثم التعرق الشديد، وبعد ذلك كادت أنفاسي أن تقطع بشكل تام، وأفارق الحياة، وبعد أن تم نقلي إلى المستشفى واتخاذ بعض الإجراءات الصحية بدأت أشعر بالتحسن، بشكل تدريجي، وأنا الآن بانتظار نتيجة الفحص للتعرف إلى نوع المرض هل هو طبيعي، أم فيروس كورونا».

وقدّم راضي شكره إلى زميله في المنتخب العراقي، وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، لقيامه بتتبع حالته الصحية بشكل متواصل، واستعداده لتوفير كل الأمور الممكنة لعلاجه من هذه الوعكة الصحية الخطيرة.

ودعا راضي جميع العراقيين إلى الحفاظ على صحتهم، وعدم الاختلاط مع الآخرين، والالتزام بالتوجيهات الصحية، وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كما شكر راضي جميع الناس الذين تعاطفوا معه، ودعوا له بتجاوز هذه المحنة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم نشر صورة مزدوجة للنجم أحمد راضي على موقعه الإلكتروني وكتب عليها: «هيا نهزمه يا أبا هيا»، في محاولة منها لرفع الروح المعنوية للنجم أحمد راضي لمواجهة محنته الصحية.