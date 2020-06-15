اخبار الرياضه

تعامل اتحاد الكرة الطائرة مع الوضع الحالي

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أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الدكتور سامح حمدي أن المجلس قام بإنجاز الكثير من الملفات في فترة قصيرة وأن الهدف الرئيس من جميع الأعضاء هو في صف اللعبة فقط وأكد أن الفترة الآتية ستواجه الكثير من الأعمال من أجل إنهاء المهمة بشكل نهائي الذي جاء في بداية الأمر من أجلها وهي القيام بوضع لائحة جديدة والقيام بعمل انتخابات.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الأوربية قد قامت بتعين لجنة بشكل مؤقت وكان يرأسها سامح حمدي ومن مهامها تولي الاتحاد لحين القيام بإجراء الانتخابات ولكن الكثير من أمور البلاد متعلقة بسبب الأزمة التي يمر بها العالم ونتمنى أن تمر الأزمة على خير.

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