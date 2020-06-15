إعادة النشاط الرياضي نهاية شهر يوليو

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الأستاذ نادر سعد أن مازالت صالات الجيم مغلقة وأن قرار فتحها مازال مؤجل لحين نهاية شهر يونيو وأكد أن إعادة النشاط الرياضي مرتبط كثيراً بالتزام باقي الأندية بجميع الإرشادات الموضوعة وذلك من خلال وزارة الشباب والرياضة والصحة.

وقام سعد من خلال تداخله في مكالمة هاتفية في برنامج مساء دي إم سي الذي يقوم بتقديمه الإعلامي رامي رضوان على قناة دي إم سي بتوقع أن الأنشطة الرياضي والدوري بشكل عام سيعود في نهاية شهر يوليو المقبل وأكد أن تشديد الإجراءات الوقائية تؤثر في اقتصاد البلاد والدليل على ذلك بعض الدول ولكنها لم تستيطع أيضاً أن تمنع زيادة الإصابات.