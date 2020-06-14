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اتحاد الكرة يناقش إلغاء الدوري مع الأندية

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يناقش مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع الأندية خلال الاجتماعات المقرر عقدها الايام المقبلة، إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي.
ويرى مسؤولو اتحاد الكرة، أن الوقت لن يسمح باستكمال الدوري خاصة وأنه حال استئنافه سيمثل عبءً على

الفرق واللاعبين لانه سيحدث تلاحم مواسم بين الموسم الحالي والمقبل مما يؤثر بالسلب على الدوري الجديد خاصة مع فترات التوقف الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية.
 
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