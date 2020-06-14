يناقش مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع الأندية خلال الاجتماعات المقرر عقدها الايام المقبلة، إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي.
ويرى مسؤولو اتحاد الكرة، أن الوقت لن يسمح باستكمال الدوري خاصة وأنه حال استئنافه سيمثل عبءً على
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يناقش إلغاء الدوري مع الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.