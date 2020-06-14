الأهلي يخاطب وزارة الرياضة لصرف قيمة عقد مؤمن زكريا

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة للمطالبة بالموافقة على صرف قيمة عقد اللاعب مؤمن زكريا كاملة بسبب ظروف مرضه . بسبب ظروف مرضه . وفسخ الأهلي عقد مؤمن زكريا وهو ما يمنعه من صرف قيمة عقد اللاعب دون الرجوع للجهة الإدارية والحصول على موافقتها . قيمة عقد اللاعب دون الرجوع للجهة الإدارية والحصول على موافقتها . وقام الأهلي بصرف مبلغ 600 ألف جنيه للاعب في وقت سابق للمساهمة في نفقات علاجه .

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