بعد موقفه ضد العنصرية..مارسيلو يتربع على عرش الترند

احتفل البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، بهدفه في مرمى إيبار، بتضامنه مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، التي اندلعت مؤخرا بعد وفاة الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، بسبب عنف الشرطة.
وجاء ذلك بعدما سجل مارسيلو الهدف الثالث لفريقه،في شباك إيبار، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ28 لليجا، حيث انه بعد الهدف جلس على ركبته اليسرى ورفع قبضته اليمنى، في إشارة متعارف عليها عالميا للتضامن مع الاحتجاجات.
وكان اللاعب قد أبدى دعمه أيضا لهذه القضية، من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر مارسيلو، نجم ريال مدريد، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد احتفاله، ورفضه للعنصرية بين البشر بكافة طوائفهم، مما أثار تضامن اغلبيه متابعيه أيضا مع قراره ورؤيته للقضايا العنصرية.
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