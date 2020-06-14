ريـال مدريد يستهل مبارياته بعد عودة الليجا بثلاثية في شباك إيبار

استهل فريق ريـال مدريد الإسباني، مبارياته بعد عودة منافسات الدوري الإسباني مجدداً بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر، بفوز على نظيره إيبار بثلاثية مقابل هدف، خلال لقاء الجولة 28 من اليجا.

افتتح توني كروس أهداف الريـال عند الدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف سيرجيو راموس النتيجة عند الدقيقة 30، واختتم مارسيلو ثلاثية مدريد عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بثلاثية للريـال.

وعند الدقيقة 60 من زمن اللقاء تمكن إيبار عبر لاعبه بيدرو من تسجيل أول أهدافه، لينتهي اللقاء بتفوق مدريد بثلاثية لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الريـال للنقطة 59 في الترتيب الثاني، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.



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