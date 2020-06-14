الاتحاد السعودي يخاطب الأندية بشأن عقود اللاعبين

خاطبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد ، أندية الدجة الممتازة والأولي والثاني، بعدد من التوصيات تخص عقود اللاعبين للحفاظ علي حقوق الطرفين.

وأرسلت اللجنة خطابا يوصي بأنه يتعين على النادي واللاعب القيام بعمل اتفاقية على تمديد العقد الاحترافي حتى الـ 15 من شهر سبتمبر المقبل، للأندية المشاركة في الدوري، في حين تمدد العقود حتى الخامس أكتوبر للمتنافسين في كأس خادم الحرمين الشريفين "النصر

والهلال والأهلي وأبها"، وذلك بنفس قيمة الأجر لعقده الحالي أو أقل.كما يجب على النادي تقديم طلبات تمديد عقود اللاعبين المحترفين عبر نظام "DTMS”، مع إرفاق اتفاقية تمديد العقد، على أن يتم ذلك قبل تاريخ نهاية العقد المراد تمديده.

وأضاف الخطاب أنه لا يحق لأي نادٍ ضم أو إشراك اللاعب المحترف المنتهي عقده، ورفض التمديد مع ناديه

المسجل به الموسم الحالي، في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد نهاية الموسم، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك سيتم معاقبة النادي حسب المادة “64” من لائحة الاحتراف.

كما نص الخطاب علي أنه لا يحق للنادي المعير طلب مبلغ إضافي من نظيره المستعير على تمديد الإعارة، وفي حال رفض اللاعب تمديد عقد الإعارة فإن النادي المعير يتحمل 30 في المئة من الأجر الشهري للاعب بشكل استثنائي إلى حين انتهاء الموسم الحالي.

مشيرا إلى أنه عند رفض النادي المعير تمديد عقد الإعارة فينبغي عليه تحمل الأجر الشهري للاعب منذ نهاية العقد.