مستندات .. نهاد حجاج : إقامة انتخابات تكميلية لاتحاد الكرة باطل

أرسل الدكتور نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي ورابطة الاندية ونائب رئيس نادي الأسيوطي السابق خطابات رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة يطالبهم فيه بضرورة عرض قرار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بإقامة انتخابات تكميلية لمدة عام على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . الدولة . وأكد حجاج في خطاباته أنه يجب معرفة رأي لجنتي الفتوى والتشريع القانوني في صحة الدعوة لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة عام واحد فقط ، وعما إذا كان هذا متصادم ومخالف لأحكام المادة رقم 21/2 من قانون

واكد حجاج ان طلبه يأتي لحسم الجدل الدائر حاليا ولحرصه على عدم الطعن على إجراءات الدعوة للانتخابات أمام مجلس الدولة مستقبلاً.

وجاء نص الخطابات كالتالي : لأحكام المادة رقم 21/2 من قانون الرياضة والمادة رقم 31/1 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد من عدمه، إعمالا لأحكام المادة رقم 66 (أ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة.واكد حجاج ان طلبه يأتي لحسم الجدل الدائر حاليا ولحرصه على عدم الطعن على إجراءات الدعوة للانتخابات أمام مجلس الدولة مستقبلاً.وجاء نص الخطابات كالتالي :

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