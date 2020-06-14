هازارد يتصدر الترند الأول بـ"تويتر"

تصدر اللاعب البلجيكي إيدن هازارد ، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إعلان مدرب ريال مدريد مشاركته في تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه فريق إيبار ضمن الجولة الـ28 من الليجا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ويقود النجمان البلجيكى إيدن هازارد، والفرنسي كريم

بنزيما هجوم الفريق الملكى، فى مباراة الليلة، إذ يعود هازارد، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى شهر فبراير الماضى، على مستوى الكاحل، خلال مواجهة فريق ليفانتى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم الترتيب العام برصيد 56 نقطة

وبفارق 5 نقاط مؤقتاً عن المتصدر برشلونة ، بينما يحتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

وفي الصدد ذاته، سادت حالة من البهجة وسط محبي وعشاق فريق ريال مدريد، بعد إعلان مشاركته للمرة الأولى بعد شفائهم من الإصابة.

Advertisements

وتعد المباراة هي الأولى لفريق ريال مدريد بعد عودة النشاط الرياضي واستئناف "لاليجا" بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .