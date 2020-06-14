صورة.. مارسيلو يهدي هدفه في شباك إيبار إلى جورج فلويد ضحية العنصرية في أمريكا

أهدى النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب فريق ريال مدريد، هدفه في شباك إيبار اليوم بالجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى جورج فلويد ضحية العنصرية الذي قتل على يد شرطي أمريكي.
وقام مارسيلو بالاحتفال بالهدف بطريقة غير متوقعة، حيث قام بالارتكاز على قدمه اليسرى ورفع قبضة يده إلى الأعلى وهي الطريقة المشابهة لطريقة ومقتل جورج فلويد، حيث قام الشرطي الأمريكي بربط يده من الخلف وأنزلهعلى وجهه للأرض وقام بالضغط على رقبته ليصاب فلويد بضيق تنفس شديد وتنتهي حياته في لحظات.
تقدم ريال مدريد على إيبار بثلاثية من دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني والمؤجلة من يوم 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروسكورونا المستجد " كوفيد 19 ".
تقدم الريال بالهدف الأول في وقت مبكر للغاية عن طريق اللاعب توني كروس بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ثم أضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني بالدقيقة 30 قبل أن يوقع مارسيلو دا سيلفا على الهدف الثالث للفريق الملكي بالدقيقة 37 من نصف اللقاء الأول.
وفي حال انتهاء المباراة بفوز الريال سيرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 59 بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين على برشلونة المتصدر وسيتوقف رصيد إيبار عند النقطة 27 في المركز السادس عشر بجدول الليجا.
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