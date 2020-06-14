المقاولون العرب ينفي مفاوضات بيراميدز مع عماد النحاس

نفى محمد عادل ، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، وجود مفاوضات من نادي بيراميدز لضم عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، لتدريب الفريق الموسم المقبل.
وقال محمد عادل في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد:" لا يوجد
وتابع: "عماد النحاس لن يرحل عن المقاولون هذا كلام نهائي ، شخصية النحاس لا تسمح له بالقيام بذلك، والتفاوض مع نادٍ آخر، أثناء تعاقده مع نادٍ، هو يربطه عقد معه، للموسم المقبل، حيث إن تعاقدنا معه لموسمين".
ويحتل المقاولون بقيادة عماد النحاس، المركز الثاني برصيد نقطة 33 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.
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