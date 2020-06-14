زلزال بي إن سبورتس | الإدارة تُعذب الموظفين المُقيمين في الدوحة!

وجهت شبكة قنوات بي إن سبورتس ضربة قاسية جديدة إلى الموظفين المُقيمين في العاصمة القطرية الدوحة ممن تبقوا من حملة الإقالات والاستغناءات، بتقليص نسبة كبيرة من رواتبهم الشهرية، ضمن السياسة التقشفية التي أضطرت لاتباعها بهدف تخفيف الأعباء المالية والوظيفية بسبب جائحة فيروس كورونا والحصار السعودي المصري البحريني.

وقررت إدارة بي إن سبورتس خصم نسبة 30٪ من رواتب الموظفين الأجانب المُقيمين في الدوحة، وهي الخطوة التي نشرت حالة من التوتر والإنزعاج والذعر بين المحللين الرياضيين ومقدمي البرامج والاستوديوهات والمعلقين والمعدين والصحفيين، خاصةً أنها تأتي بعد 48 ساعة فقط من الكشف عن تسريح الإدارة لـ 126 موظفًا، القليل منهم سيرحل فور انتهاء الموسم الجاري 2020/2019 أمثال لخضر بريش وخالد ياسين.

وقال مصدر الخليج 365 “تسريح هذا الكم الكبير من الإعلاميين لم يكن ليحدث إلا لرغبة إدارة بي إن سبورتس في توفير مستحقات الموظفين الحاليين الذين تبقوا بعد رحيل 600 موظف بين عامي 2019 و2020”.

وأوضح نفس المصدر “يتداول حاليًا داخل أروقة بي إن سبورتس استعداد ونية الإدارة لإتخاذ قرار جديد سلبي يتعلق بتخفيض البدلات وتقليل الإمتيازات الأخرى التي كان يتمتع بها المقيمون في الدوحة على مدار السنوات الماضية”.

وأشار إلى أن رفاق ناصر الخليفي يدرسون بجديّة تخفيض بدل مدارس أبناء العاملين في الدوحة من 40 ألف ريال قطري إلى 20 ألف ريال قطري فقط لا غير، وهذا أحد الأسباب التي دفعت المعلق الرياضي التونسي الشهير “عصام الشوالي” للامتناع عن الإقامة في الدوحة كي لا يلقى نفس مصير المقيمين هناك.

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