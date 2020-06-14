كيف قابل الهلال قرار استئناف الدوري السعودي؟ وما هي ردود الأفعال؟

ستكون الجماهير السعودية على موعد جديد مع الإثارة والمتعة في شهر أغسطس المقبل، حيث تعود منافسات بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، بعد فترة التوقف الإجبارية منذ منتصف مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، في بيان رسمي رفع تعليق النشاط الرياضي في البلاد، لمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وذلك اعتباراً من يوم الرابع من أغسطس المقبل، وأوضحت أنه يمكن للأندية الرياضة العودة بدءاً من يوم الأحد 21 يونيو الحالي وذلك لمختلف الألعاب.

ويُنتظر الإعلان عن تفاصيل مباريات الدوري السعودي من جانب اتحاد الكرة، حيث تُقام مباراة كل 3 أيام، وسيتم اعتماد 5 تبديلات في كل لقاء، وستكون كافة المباريات بدون جمهور، على أن تنتهي المسابقة يوم 9 سبتمبر المقبل.

ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها، منع المصافحة بين اللاعبين، ومنع التقاط الصور التذكارية للفريقين قبل المباريات، ووضع مسافة لا تقل عن “مترين” بين كل شخص والآخر في دكة البدلاء.

كيف استقبل الهلاليون القرار؟

من جانبهم، تفاعل نادي الهلال ومنسوبيه بشكل كبير مع القرار، وأكدوا أن حامل لقب دوري أبطال آسيا جاهز تمامًا لاستئناف المسابقة، والحصول على اللقب، الذي فشل في تحقيقه الفريق الأزرق خلال العام الماضي بعد منافسة مُحتدمة مع الفريق النصراوي.

واعتبر الشقردية أن القرار صائبًا تمامًا؛ لما يتمتع به الدوري السعودي من مكانة وسمعة مميزة عربيا وآسيويا، مؤكدين أن إلغاء البطولة كان سيتسبب في خسائر فادحة لكافة الفرق.

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وقال الأسطورة الهلالية، صالح النعيمة، مُعلقًا على القرار “عودة البطولات الكبرى، ومنها عودة الدوري السعودي الذي يعنينا أمر يبعث بالفخر، لثقل ومكانة وسمعة الدوري السعودي، الذي تبقى منه 8 جولات فقط ستكون مهمة لجميع الأندية”.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أتمنى أن تقوم لجان الاتحاد السعودي بدورها وأخص لجنتي التحكيم باستقطابها حكام النخبة، والانضباط بتطبيقها القرارات المنصفة”.

فيما غرد مهاجم الهلال السابق ياسر القحطاني “وحشني الزعيم العالمي يا ناس”

وأكد عضو شرف نادي الهلال، عبد العزيز صالح الراجحي، أن عودة الدوري تعني عودة الفرق والانتصارات للكتيبة الزرقاء، وقال “عودة الدوري السعودي تعني عودة الهلال.. وعودة الهلال تعني لي ولمحبي الزعيم العالمي الفرح والانتصارات والبطولات .. وفالنا بطولة الدوري إن شاء الله”.

الوضع قبل التوقف

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23، غير أن كل شيء تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

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