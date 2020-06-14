زلزال بي إن سبورتس | نجل بلاتيني المدير الفعلي لفرع فرنسا..والثمن كأس العالم 2022

كشف مصدر خاص بموقع الخليج 365 عن معلومات جديدة تؤثر بالسلب على صورة قطر أمام العالم قبل عامين بالتمام والكمال على استضافتها لنهائيات مونديال 2022، تتعلق بنجل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ميشيل بلاتيني”.

وأكد مصدر الخليج 365 أن “ميشيل بلاتيني” الذي عُزل من منصبه كرئيس للاتحاد الأوروبي “يويفا” بعد فضح تورطه في عدة قضايا فساد مع رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر، كان قد اشترط على الحكومة القطرية منح نجله “لوران بلاتيني” عدة امتيازات استثنائية وخاصة.

وأضاف مصدرنا “لوران بلاتيني حصل على منصب خاص في فرع قنوات بي إن سبورتس الفرنسية، وهو المدير الفعلي لفرع فرنسا وليس المدير التنفيذي الصوري الحالي (القطري يوسف العبيدلي)، وكان ذلك نظير تجاهل والده للتصويت لملف أستراليا أو الولايات المتحدة الأميركية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا لاختيار الدولة المضيفة لمونديال 2022”.

ومن المثير للدهشة، عمل نجل ميشيل بلاتيني مع شركة لاجاردير الفرنسية التي تُسيطر على جميع حقوق المسابقات الأفريقية من دوري أبطال أفريقيا وكأس أمم أفريقيا للكبار وللشباب بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية.

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بلاتيني يختبيء خلف ساركوزي

حاول ميشيل بلاتيني طمس حقيقة حصوله علي رشاوى في صورة مساعدات لنجله لوران في عمله بالتسويق الرياضي بواسطة بي إن سبورتس، لدرجة أنه ذهب نحو وصف تصويته لقطر بالتصويت السياسي متهمًا الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” بممارسة ضغوطات كبيرة عليه لمنح صوته إلى قطر في اجتماع الفيفا.

وأوضح مصدر الخليج 365 المزيد، قائلاً “بعد ستة أشهر من حصول قطر على حق استضافة كأس العالم 2022، بدأ كل شيء، حصل نجل ميشيل بلاتيني على وظيفته، ثم بدأ الاستثمار القطري في فرنسا والبداية بشراء نادي باريس سان جيرمان الذي يشجعه ويحبه ساركوزي كثيرًا، ومنذ ذلك الحين وهو مواظب على حضور مبارياته في ملعب حديقة الأمراء”.

وأكد في نهاية حديثه “ساركوزي اشترط على قطر دخول السوق الفرنسي بعدة استثمارات وشراء نادي باريس سان جيرمان كي يبدأ التحرك بشكل قوي وفعال في طريق اقناع بلاتيني، لكن شراء بلاتيني أمر لم يكن بتلك السهولة عليه”.

في نفس السياق، قال جوزيف بلاتر في تصريحات سابقة لقناة SFR الفرنسية: “فازت قطر بفضل السلطات العليا الفرنسية، أقصد نيكولا ساركوزي ومواطنه ميشيل بلاتيني، فقد لعبا دورا كبيرا في حصول قطر على شرف تنظيم مونديال 2022”.