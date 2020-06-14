كيف قابل النصر قرار استئناف الدوري السعودي؟ وما هي ردود الأفعال؟

يشهد شهر أغسطس المقبل عودة الإثارة من جديد إلى منافسات الكرة السعودية، حيث تُستأنف منافسات بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، بعد فترة التوقف الإجبارية منذ منتصف مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم الجمعة الماضي، في بيان رسمي رفع تعليق النشاط الرياضي في البلاد، لمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وذلك اعتباراً من يوم الرابع من أغسطس المقبل، وأوضحت أنه يمكن للأندية الرياضة العودة بدءاً من يوم الأحد 21 يونيو الحالي وذلك لمختلف الألعاب.

ومن المُنتظر إقامة مباريات الدوري السعودي كل 3 أيام، مع اعتماد 5 تبديلات في كل لقاء، على أن تكون كافة المباريات بدون جمهور، وتحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعد مُقترح لانتهاء المسابقة.

ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها، منع المصافحة بين اللاعبين، ومنع التقاط الصور التذكارية للفريقين قبل المباريات، ووضع مسافة لا تقل عن “مترين” بين كل شخص والآخر في دكة البدلاء.

كيف استقبل النصراويون القرار؟

قرار استئناف الدوري السعودي قابله نادي النصر ومنسوبيه بسعادة غامرة، وقالوا أن العالمي جاهز تمامًا للظفر باللقب الغالي، وقلب الطاولة على المتصدر الهلال.

وأكد عشاق فارس نجد أنه كان من الظلم منح الهلال اللقب وعدم استئناف المسابقة، مُعتبرين أن القرار تسبب في حالة من القلق لدى الهلاليين؛ خوفًا من تكرار سيناريو الموسم الماضي.

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وتفاعل نادي النصر مع القرار، وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر” “البطل الاستثنائي.. العالمي السوبر راجع”.

النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم وهداف النصر، رحب كثيرًا بالقرار، وغرد “جلاد” الحراس قائلا “بسم الله و توكلنا على الله”.

واعتبر عضو شرف العالمي، عبدالعزيز أحمد بغلف، أن القرار أصاب الهلاليين بالرعب، وقال من خلال حسابه الشخصي على “تويتر” “أتظنون أن عوده الدوري لم يتسبب في إدخال الرعب والخوف ولن أبالغ إن قلت أم الركب ؟ من تكرار الاستثنائية”.

وتابع مُتسائلا “هل نسيتوا هاشتاقات تتويج الجار المزعومة. لماذا بدء اللعب خارج الملعب عبر صحفيين معروفة اهدافهم. لن نلتفت لهذا الصياح الميدان ياحميدان. نثق بنجومنا .. فهل أنتم مثلنا؟!”.

الوضع قبل التوقف

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23، غير أن كل شيء تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.