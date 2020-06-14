نقدم لكم فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني، فى أهم مباريات اليوم الاحد 14-6-2020، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الاسباني “لاليجا”، والأولي بعد جائحة كورونا.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” بالمدينة الرياضية “سيوداد ريال مدريد”.

تشكيلة ريال مدريد اليوم: في حراسة المرمى: كورتوا- في خط الدفاع:مارسيلو-راموس-فاران-كارفخال- وفي خط الوسط: مودريتش-كاسيميرو-كروس- وفي المقدمة يتواجد رودريجو جوس-بنزيما-هازرد | دكة البدلاء :ريولا-ميلياتو-براهيم دياز-إيسكو-أسينسيو-بايل-خافي هيرنانديز-ميندي-فينيسيوس-خاميس-فالفيردي.

ويفتقد ريال مدريد اليوم جهود كل من “ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكير ،ماريانو دياز ولوكا يوفيتش” بسبب الإصابة.

أما تشكيلة الزوار اليوم: في حراسة المرمى ديميتروفيتش- في خط الدفاع: كوريا-أوليفيرا-أربيلا-سواريز- في خط الوسط: كريستفورو-دياز-اكسبوسيتو-أوريانا-بلاسيس- في خط الهجوم: كيكي.

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حقق ريال مدريد فوزاً مستحقاً على ضيفه إيبار بنتيجة 3-1، سجل توني كروس الهدف الأول فى الدقيقة 4، وأضاف سرخيو راموس الهدف الثاني فى الدقيقة 30، وأختتم ثلاثية الريال مارسيلو فى الدقيقة 37، فى المقابل جاء هدف ايبار من كرة طائشة بتسديدة بلاسيس التي ارتطمت في جسد بيجاس لتغالط كورتوا وتسكن الشباك.

إليكم أهداف المباراة..

هدف ريال مدريد الاول 1-0

هدف ريال مدريد الثاني 2-0

هدف الريال الثالث 3-0

هدف ايبار الاول 1-3

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