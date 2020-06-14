ليفركوزن يتمسك بالمركز الرابع رغم تعادله مع شالكه

قلب باير ليفركوزن تأخره بهدف ليتعادل 1-1 مع مستضيفه شالكه يوم الأحد ويحافظ على المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل ثلاث جولات من النهاية ويواصل مسيرته نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 57 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الخامس بينما حقق شالكه، الذي غاب عنه عشرة لاعبين، رقما سلبيا بفشله في الفوز للمباراة 13 على التوالي في الدوري.

وبدا شالكه أفضل كثيرا من المباريات الماضية واجتهد لأكثر من نصف المباراة.

وحصل صاحب الأرض على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد نفذها القائد دانييل كاليجيوري بنجاح في الدقيقة 51.

لكن الأداء تراجع على الفور وحصل ليفركوزن على مساحات كبيرة.

وأتى ضغط الفريق الضيف ثماره عندما حول خوان ميراندا مدافع شالكه تمريرة فيندل العرضية في مرماه.

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وكاد ليفركوزن أن يهز الشباك مجددا عبر لوكاس ألاريو وتشارلز أرانجيز مع تراجع شالكه، الذي بقي في المركز التاسع، تماما.

وكان يمكن لشالكه أن يخطف الفوز في آخر لعبة من المباراة لكن الحارس أوكاش هراديتسكي أنقذ ضربة رأس من مايكل جريجوريتش من مدى قريب.

وقال زفين بيندر لاعب ليفركوزن ”لم نقدم أفضل ما لدينا اليوم. ركلة الجزاء جعلت الأمور أكثر صعوبة لكن في المجمل لم نكن نضغط بالقدر الكافي. لذا النتيجة عادلة لأننا لم نستحق المزيد“.

ويمكن أن يحصد بايرن ميونيخ اللقب يوم الثلاثاء لو انتصر في ملعب فيردر بريمن. ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني وله 66 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن المتصدر.

رويترز