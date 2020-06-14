رياضة | بـ50 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يقترب من نجم ميلان الأول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ50 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يقترب من نجم ميلان الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

باريس سان جيرمان يتسهدف ضم ثيو هيرنانديز

تحدثت تقارير إذاعية إسبانية عن رغبة مسئولي باريس سان جيرمان في تعزيز وتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

Advertisements

وذكرت إذاعة " أوندا سيرو " الإسبانية، أن باريس سان جيرمان فتح إتصالاته مع وكيل أعمال نجم إي سي ميلان، ثيو هيرنانديز لبحث إمكانية ضم الاعب للفريق الباريسي في الموسم الجديد.

وأضافت الإذاعة أن باريس سان جيرمان يضع ثيو كهدف رئيسي لتعزيز مركز الظهير الأيسر، ولكن سعر ثيو هيرنانديز سيكون عائق.

وأتمت الصحيفة أن ميلان يريد 50 مليون يورو نظير التخلي عن ثيو، وهوا الأمر الذي يراه مسئولي الفريق الفرنسي مبالغا فيه خاصة مع تراجع أسعار الاعبين بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في العالم.