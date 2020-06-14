رياضة | ريال مدريد يضرب إيبار بالثلاثة ويواصل مطاردة برشلونة على قمة الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضرب إيبار بالثلاثة ويواصل مطاردة برشلونة على قمة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في تحقيق انتصار هام على نظيره إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

تقدم توني كروس للريال في الدقيقة 2 من عمر اللقاء بتسديدة رائعة، قبل أن يضيف سيرجيو راموس الهدف الثاني من صناعة مميزة للنجم البلجيكي هازارد في الدقيقة 30 .

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وأحرز مارسيلو الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة 37 من تسديدة صاروخية سكنت شباك إيبار، وسجل هدف إيبار الوحيد بيدرو بيجاس في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 59 ويفصله نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.