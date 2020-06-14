رياضة | انفراد لـ «الخليج 365» - سيرينو يتحدث للمرة الأولى: أتمني اللعب للأهلي وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك.. المارد الأحمر هو المرشح للتتويج بدوري الأبطال.. وبرشلونة سيحصد لقب الليجا بفضل «ميسي»

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفراد لـ «الخليج 365» - سيرينو يتحدث للمرة الأولى: أتمني اللعب للأهلي وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك.. المارد الأحمر هو المرشح للتتويج بدوري الأبطال.. وبرشلونة سيحصد لقب الليجا بفضل «ميسي» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- هذه حقيقة المفاوضات مع الأهلي

- الزمالك لم يُفاوضني

- أفضل الأهلي عن الزمالك

- طموحي الانضمام إلى منتخب بلادي في يوم من الأيام

- محمد صلاح مثال يحتذى به

- برشلونة الأقرب للتتويج بالدوري الإسباني

- الأهلي المفضل للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

أشعل الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي الصراع بين عدة أندية أبرزها ناديي الأهلي والزمالك اللذان يسعيان بقوة للحصول على خدماته بالرغم إعلان ناديه منذ عدة أسابيع تجديد عقده للحفاظ عليه لوقت أطول مع الفريق.

ولفت سيرينو الأنظار إليه بشكل كبير في الفترة الماضية بسبب تألقه الواضح وأرقامه التي حققها مع نادي صن داونز فقد تمكن من تسجيل 11 هدف وصناعة 7 أهداف آخرين من أصل 32 مباراة خاضها مع الفريق خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وتبلغ قيمته السوقية حوالي 675 ألف يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وأسعار اللاعبين.

وانفرد موقع "الخليج 365 الرياضي" بأول حوار صحفي مع سيرينو في مصر ليتحدث من خلاله عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وطموحه المستقبلي وغيرها من الأمور.

- هل بالفعل دخل مسؤولي الأهلي في مفاوضات معك الفترة الماضية؟

حدثت مفاوضات شفهية من فترة طويلة ولكن الآن لم يخبرني أعضاء النادي بأي شئ ولكني بالتأكيد لست واثقًا إذا كان هناك عرض رسمي وصل للنادي أم لا.

- هل إذا تقدم الأهلي بعرض ضخم لك ولناديك في الفترة المقبلة سيتم الموافقة عليه؟

نعم بالطبع سأوافق، أتمنى أن يأتي يوم وألعب في الأهلي بسبب التاريخ العريق الذي يمتلكه النادي وبسبب تعصبه الذي لا يمكن التنبؤ به.

- ما هو السبب الوحيد الذي قد يجعلك توافق على الرحيل عن صن داونز والانضمام إلى أي نادي أخر داخل إفريقيا؟

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أعتقد أنه إذا وصل عرض مناسب بالنسبة لي من أي نادي سأبدأ في دراسة ذلك العرض وبالطبع سأوافق عليه ولكن بشرط أن يكون مرضي لي.

- هل دخل نادي الزمالك في أي مفاوضات معك أو مع ناديك في الفترة الماضية؟

لم يتحدث معي أي أحد من الزمالك وإدارة فريقي أيضًا أبلغتني أن الأبيض لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد معي كام تردد مؤخرًا.

- هل تعتقد أن نادي صن داونز قد يوافق على رحيلك هذا الصيف على الرغم من قيام النادي بتجديد عقدك منذ أيام؟

يعتمد هذا الأمر على العرض المقدم لي من ناحية المقابل المادي واسم النادي نفسه الذي يرغب في ضمي.

- إذا كنت أمام خيارين الانضمام إلى الزمالك أو الأهلي في هذا الصيف فمن ستختار؟

بالطبع الأهلي والزمالك أندية مهمة جدًا داخل مصر وإفريقيا، ولكني سأختار الأهلي لأنني واجهت النادي من قبل وأعرف طريقة لعبهم جيدًا وبالطبع لتاريخ النادي العريق.

- من هو الفريق الذي تراه مرشحًا بقوة للفوز بدوري أبطال إفريقيا؟

المنافسة هذا الموسم قوية ومختلفة بين كل الفرق ولكني أرى أن الأهلي من أقرب الفرق التي قد تحصد اللقب هذا العام.

- يمتلك برشلونة حاليًا مواطنك لويس سواريز نجم هجوم الفريق هل ترشح النادي للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

برشلونة دائمًا مرشحًا لحصد البطولة والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو أيضًا الأقرب للفوز بالدوري الإسباني فهم يملكون لاعبين على أعلى مستوى مثل ليونيل ميسي وسواريز وجريزمان ودي يونج وشتيجن وغيرهم، وكل هؤلاء يؤهلون النادي للفوز بأي بطولة.

- ماذا تعرف عن النجم المصري محمد صلاح وهل تعتبره قدوة لك أو لأي لاعب في إفريقيا؟

صلاح لاعب كامل بالطبع ومثال يحتذى به لأي لاعب في العالم، أما بالنسبة لي فأنا أحب لعبه بشكل كبير.

- في النهاية.. هل تفكر في الاستمرار لوقت أطول مع صن داونز وماهو طموحك المستقبلي؟

أريد أن استمر في النمو والعمل على نفسي أكثر حتى يتم استدعائي للمشاركة مع منتخب الأوروجواي سيكون هذا بمثابة حلم بالنسبة لي ولكن من الواضح أنه يجب على المرء أن يتحسن وأنا هنا في صن داونز أتطور كثيًرا كلاعب لذلك أنا باقٍ مع الفريق حتي يحدث أمر جديد.