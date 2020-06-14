رياضة | هشام حطب: منح الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية للدكتور حسن مصطفى رسالة شكر وتقدير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هشام حطب: منح الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية للدكتور حسن مصطفى رسالة شكر وتقدير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن منح الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية للدكتور حسن مصطفى تقديرا لدوره مع الرياضة المصرية ومكانته العالمية التي ساعدت الرياضة المصرية في العديد من الملفات الرياضية المختلفة لسنوات طويلة كان لها أثر كبير في الرياضة المصرية ، وأن الإنجازت التي حققها تتحدث عن نفسها وتستحق التكريم والتقدير الخاص بشكل يليق بما قدمه.

قال المهندس هشام حطب، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية استعرض كل ما قدمه الدكتور حسن مصطفى للرياضة المصرية بجانب مناصبه الدولية وأهمها رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال هذا المشوار الطويل وأن تكريمه من اللجنة الأولمبية المصرية ومنحه الرئاسة الشرفية تقديرا لمجهوداته الطويلة والممتده لسنوات طويلة.

أضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، خاطبنا اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاعها على حفل تكريم الدكتور حسن مصطفي الذي أُقيم في يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ وشكره وتقديره لدوره في الحركة الأولمبية في مصر وكذلك مسيرته الرياضية الطويلة مما يتضمن إخلاصه في خدمته لبلده مصر ثم الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاءه.

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وأشار المهندس هشام حطب أوضحنا خلال الخطاب بأن اللجنة الاولمبية المصرية منحت الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسكرتير العام السابق للجنة الاولمبية المصرية لقب الرئيس الشرفي للجنة الاولمبية المصرية مدي الحياة.

وأوضح المهندس هشام حطب ، التكريم بمثابة رسالة شكر للدكتور حسن مصطفي علي جهوده التي بذلها خلال حياته التي كرسها للرياضة، مما أسفر عن مساهمات ناجحة للرياضة في مصر خاصة وفي العالم عامة.

ختم المهندس هشام حطب تصريحاته ، التكريم كان منذ شهر مارس الماضي في حفل كبير أقيم بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والشخصيات العامة كانت على قدر الحدث وأهمية منح الدكتور حسن مصطفى الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية تقديرا لدوره الكبير وإنجازاته الدولية التي حققها وكان لها دور في رفع راية مصر ، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يقدر ويثمن دور كل الرموز التي ساهمت في إثراء الحياة الرياضية المصرية ودعم الرياضة المصرية سواء على المستوى الرياضي أو الإداري.