رياضة | شرط وحيد يفصل سانشيز عن العودة إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يفصل سانشيز عن العودة إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد حدد شرطًا وحيدًا لعودة أليكسيس سانشيز، إلى أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سولشاير اجتمع مع سولسكاير مع إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر، وقرر عودة سانشيز إلى الفريق الموسم المقبل.

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وتابعت الصحيفة، أن سولشاير قد حدد شرطًا وحيدًا لعودة سانشيز، وهو أن يلعب دور اللاعب البديل داخل مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، أن سولشاير يخشي اعتماده على سانشيز من تطور كل من دانيل جيمس وماسون جرينوود، مستقبل الشياطين الحمر.

وكان سانشيز قد انتقل إلى إنتر ميلان في بداية الموسم الحالي، ولكنه لم يخض مع الفريق سوى 16 مباراة بسبب معاناته من كثرة الإصابات.