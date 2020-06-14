رياضة | محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت تقارير صحفية إنجليزية موقف الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام إيفرتون.

ويواجه ليفربول جاره إيفرتون السبت المقبل في ديربي الميرسيسايد بالجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأفادت صحية الميرور البريطانية بأن اللاعب المصري جاهزًا لمباراة ليفربول أمام إيفرتون بعد التعافي من الإصابة.

وتابعت الصحيفة بأن صلاح جاهز للمباراة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في إحدى تدريبات ليفربول والتي أبعدته عن المواجهة الودية أمام بلاكبيرن.