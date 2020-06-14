رياضة | الكشف عن موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وكان من المفترض لعب مباريات نصف نهائي دوري الأبطال منذ فترة طويلة ولكن تم تعطيل الأنشطة الرياضية في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الكاف استقر على أن يواجه الأهلي نظيره الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم 5 سبتمبر فيما ستلعب مباراة الإياب يوم 12 من نفس الشهر.

وكشفت الصحيفة أن نادي الوداد سيكون مستفيد من الموعد الجديد لنصف نهائي دوري الأبطال بسبب أنه سيضمن عودة أغلب لاعبية المصابين قبل المباراة.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي لم يستقر بعد على موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكن سيتم تحديده خلال الفترة القادمة حسب تطور الأوضاع في القارة ولكن من المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر أيضا.