رياضة | بعد تسجيله اليوم.. راموس يحقق رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تسجيله اليوم.. راموس يحقق رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سطر الإسباني سيرجيو راموس تاريخًا جديدًا في تاريخ الدوري الإسباني "الليجا" بعدما أصبح أكثر مدافع يسجل في المسابقة.

وأصبح راموس أكثر مدافع يسجل في تاريخ الليجا بعدما سجل الهدف رقم ٦٧ له في المسابقة بهدفه في شباك ضيفه إيبار.

ويتقدم ريال مدريد حاليا على إيبار في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منهم راموس الهدف الثاني بعد تمريرة من البلجيكي إيدين هازارد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في تريب الليجا خلف المتصدر برشلونة والذي فاز أمس على مضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة.