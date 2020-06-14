رياضة | الأهلي يحدد المبلغ النهائي لشراء عقد رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد المبلغ النهائي لشراء عقد رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.
ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.
ولكن حدد النادي الأهلي مبلغ 4 مليون دولار فقط كحد أقصى لشراء عقد رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي.
يذكر أن الأهلي كان قد اتخذ قرار أنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي فلن يتم تجديد إعارته لموسم أخر وسيرحل بنهاية الموسم عن الفريق الأحمر.