رياضة | نهاية المباراة.. ريال مدريد 3-1 إيبار في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نهاية المباراة.. ريال مدريد 3-1 إيبار في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ريال مدريد أمام نظيره إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هداف وحيد لصالح المرينجي في المباراة التي جمعت بينهم فياطار منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 56 نقطة خلف فريق برشلونة متصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد تحقيق الفوز بالأمس على حساب فريق مايوركا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وقد أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت تشكيلة زين الدين زيدان لمواجهة إيبار كالتالي:-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو.

وإليكم أحداث المباراة (لحظة بلحظة):-

الدقيقة الأولى - بدأ فريق ريال مدريد بضغط هجومي للبحث عن أول أهداف المباراة وتناقلت الكرة بين اللاعبين.

الدقيقة الرابعة - تمكن الألماني توني كروس من تسجيل الهدف الأول لكتيبة زين الدين زيدان ومنح الأفضلية للتقدم لريال مدريد على إيبار.

الدقيقة الثامنة- مهاجم إيبار يسدد كرة ضعيفة تمر بجوار قائم كورتوا.

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الدقيقة العاشرة- مهارة رائعة من هازارد في منتصف ملعب الريال .

الدقيقة 15: النتيجة لاتزال تقدم ريال مدريد بهدف نظيف سجله توني كروس.

د20 - سيطرة من جانب لاعبي ريال مدريد للبحث عن الهدف الثاني وتعزيز الهدف الأول.

د 30 - تناقل الكرة بين لاعبي إيبار للبحث عن فرصة لايجاد هدف التعادل ولكن دون جدوى.

د 31 - تمكن نجم دفاع ريال مدريد سيرجيو راموس من تسجيل الهدف الثاني لكتيبة الملكي بعد تمريرة رائعة من البلجيكي ايدين هازارد.

د 37 - سجل الظهير البرازيلي الهدف الثالث لنادي ريال مدريد ليضع الفريق الملكي مطمأن طوال المباراة.

د 45 - انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

د 47- حصل لاعب خط وسط ريال مدريد كارت أصفر لارتكابه خطأ مع لاعب من فريق إيبار.

د 60 - تمكن بيدرو بيجاس لاعب ايبار من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لفريقه.

د61 - اجرى زين الدين زيدان 3 تغييرات لريال مدريد حيث ادخل فينسيوس وايدير ميلتاو وجاريث بيل وأخرج هازارد وسيرجيو راموس ورودريجو.

د 78 - اجرى مدرب إيبار تغيير في محاولة لتعديل النتيجة حيث أخرج اللاعب بابلو دي بلاسيس وأدخل تاكاشي إنوي.

د 84 - اردخل زين الدين زيدان النجم الاوروجوياني فالفيردي بدلا من الكرواتي لوكا مودريتش.

د 90 - اطلق حكم المباراة صافرة نهاية مباراة ريال مدريد أمام نظيره إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هداف وحيد لصالح المرينجي في المباراة التي جمعت بينهم في اطار منافسات الدوري الإسباني.