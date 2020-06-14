شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية توضح موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح، سيتمكن من اللحاق بمباراة إيفرتون في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول متصدر البطولة ضيفًا على ملعب «جوديسون بارك» يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو، في أول مباراة بعد استئناف البطولة بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكان محمد صلاح قد تغيب عن عدد من الحصص التدريبية الأخيرة بسبب إصابة بسيطة وغاب عن مباراة بلاكبيرن روفرز الودية يوم، الخميس الماضي.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن غياب محمد صلاح، ما هو إلا إجراء احترازي من جانب ليفربول حتى لا تتفاقم الإصابة، وسيكون جاهزًا لمباراة إيفرتون بصورة طبيعية.