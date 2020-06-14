شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نادي جمهورية شبين يوافق على انتقال زيكو لحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين برئاسة النائب أحمد الخشن على انتقال مصطفى عبدالرؤوف الشهير بزيكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي حرس الحدود.

وجاء قرار المجلس حفاظا على مستقبل اللاعب الذي تألق مع الفريق خلال السنوات الأخيرة ولم يدخر جهدا لصالح النادي.

وقد سارت المفاوضات بين إدارة جمهورية شبين وإدارة حرس الحدود بشكل متميز نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين وتقديرا لظروف اللاعب.

وكان زيكو قد التحق بالتجنيد مؤخراً لتأدية الخدمة العسكرية.

الجدير بالذكر أن عقد انتقال اللاعب تضمن بندا يقضي بحصول نادي الجمهورية على نسبة 25% من قيمة إعارة أو بيع اللاعب لأي ناد آخر داخليا أو خارجيا خلال السنوات القادمة لحفظ حقوق نادي الجمهورية في اللاعب الذي تربى في صفوف قطاع الناشئين حتى مشاركته وتألقه مع الفريق الأول.

من جانبه أكد النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين أن مجلس الإدارة إتخذ قرارا حاسما منذ بداية المفاوضات بعدم الوقوف ضد مستقبل اللاعب بمجرد طلب نادي حرس الحدود التعاقد مع زيكو وذلك حتى يشارك معه في الدوري الممتاز مشددا على أن النادي لا يقف أبدا ضد أبناءه ولا يتعنت في إتخاذ أي قرار يصب في صالحهم.

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هذا وقد انتهت كافة إجراءات انتقال اللاعب ظهر اليوم بمقر النادي في حضور مندوب رسمي من نادي حرس الحدود ومحمود الخياط أمين صندوق نادي الجمهورية وسيف عبدالعزيز ومصطفى بسيوني عضوا المجلس ومحمد معوض المدير التنفيذي وياسر سعفان المدير الإداري للفريق الأول.