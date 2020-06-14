شكرا لقرائتكم شاهد.. أوباما لاعب الزمالك بـ"الجلباب" الصعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة ليوسف أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرتديا الجلباب الصعيدى الأمر الذى لاقي إعجاب واستحسان جماهير الفريق الأبيض.

في سياق متصل، رفض يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا عن طريق وكلاء لاعبين وتمسك بالبقاء في الزمالك بالموسم المقبل، في اطار رغبته في صنع تاريخ نادي الزمالك بعدما نجح في قيادة الفريق الموسم الحالي للحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي، ورفض يوسف أوباما فكرة الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل، وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه باق في الزمالك.

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وبدأ يوسف أوباما مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات هى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة.