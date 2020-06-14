شكرا لقرائتكم محمد بسام: طموحى الانضمام للمنتخب فى الفترة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش أن طموحه في الفترة الحالية هو الانضمام للمنتخب الوطني الأول، خاصة وأن الجهاز الحالي بقيادة حسام البدري لا يُركز فقط مع لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز والنجوم المحترفة.

قال بسام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى خالد رزق :"الانضمام للمنتخب الوطني له رهبة قوية وشعرت بذلك خلال انضمامي للمعسكر الأخير..محمد الشناوى هو أفضل حارس في مصر حالياً ومن الصعب أن يلعب عليه أي حارس أخر في الوقت الحالي بعد تطور مستواه بشكل كبير مؤخراً"

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وأضاف محمد بسام أن محمد صلاح لاعب كبير ويعد وجهة مشرفة لجميع المصريين في العالم كاشفاً أن علاقته بشقيقه عمر بسام قوية للغاية نظراً لاقتراب السن بينهما ويقوم كلاً منهما باصلاح أخطاء الأخر.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.