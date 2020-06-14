شكرا لقرائتكم محمد بسام: الأهلى فاوصنى بمكالمة تليفون وإكرامى منعنى من "بيراميدز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش إن النادى الأهلى تفاوض معه عن طريق مكالمة ودية لم ترتق إلى المفاوضات الرسمية.

أضاف حارس طلائع الجيش خلال حواره مع قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى خالد رزق : كنت قريبا من الانتقال لفريق بيراميدز في يناير الماضى ولكن ارتباط إسم شريف إكرامى بيراميدز تسبب في توقف المفاوضات"".

أكد بسام أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يعامل جميع اللاعبين بطريق واحدة دون التفرقة موضحا أنه نال إشادة الجهاز الفني للفراعنة في أول تقسيمة للمنتخب".

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وعن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى قال:" محمد صلاح متواضع وتربطنى به علاقة جيدة والنجومية لم تغيره".