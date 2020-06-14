شكرا لقرائتكم شبانه: الأهلي يوافق على طلب الاتفاق السعودي بمد اعارة وليد ازارو لأكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن مسئولو النادي الأهلي وافقو على طلب نادي الاتفاق السعودي بمد اعارة المغربي وليد ازارو حتى شهر اكتوبر المقبل، بعد قرار استئناف الدوري السعودي وانتهائه في شهر اكتوبر المقبل.

أضاف الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع :ينص عقد إعارة ازارو للاتفاق علي عودة اللاعب مطلع شهر يوليو المقبل الا ان جائحة كورونا تسببت في تعطيل كل دوريات العالم وبالتالي سيمتد الموسم في السعوديه حتي شهر اكتوبر المقبل في الوقت الذي اكد الاتحاد الدولي فيفا ان مد اعارة اللاعبين لابد ان يتم بالتراضي بين الأندية وهو ما حدث في ملف اعارة ازارو.

لمتابعة لايف محمد شبانه

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ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.