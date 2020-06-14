شكرا لقرائتكم محمد بسام: محمد الشناوى "نمبر 1 " في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش بمحمد الشناوى حارس الأهلى مؤكدا أنه من أفضل حارس في مصر في الفترة الحالية ورقم 1 فى ترتيب الحراس.

قال حارس طلائع الجيش خلال حواره مع قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى خالد رزق : ومحمد الشناوى هو أفضل حارس في مصر حالياً ومن الصعب أن يلعب عليه أي حارس أخر في الوقت الحالي بعد تطور مستواه بشكل كبير مؤخراً"".

Advertisements

أكد بسام أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يعامل جميع اللاعبين بطريق واحدة دون التفرقة موضحا أنه نال إشادة الجهاز الفني للفراعنة في أول تقسيمة للمنتخب".

وعن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى قال:" محمد صلاح متواضع وتربطنى به علاقة جيدة والنجومية لم تغيره".