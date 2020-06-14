شكرا لقرائتكم محمد بسام: لن أرحل عن طلائع الجيش إلا برضا واستفادة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش إنه لن يرحل عن فريقه في الفترة الحالية دون رضاه حتى يحقق الفريق العسكري الاستفادة المالية من رحيله.

وتحدث حارس طلائع الجيش خلال حواره مع قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى خالد رزق عن فترة العزل المنزلى التي يقضيها اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا قائلا :" كنت بطبخ في فترة العزل المنزلى".

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أكد بسام أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يعامل جميع اللاعبين بطريق واحدة دون التفرقة موضحا أنه نال إشادة الجهاز الفني للفراعنة في أول تقسيمة للمنتخب".

وعن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى قال:" محمد صلاح متواضع وتربطنى به علاقة جيدة والنجومية لم تغيره".