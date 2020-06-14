شكرا لقرائتكم بعد 5 ساعات.. ممثلو الأهلي والزمالك يتعهدون أمام "الاعلى للاعلام" بوقف التجاوزات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه مَثُل اليوم بالمجلس، ممثلو الناديين الأهلي والزمالك، للتحقيق في جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات.

وأضاف المجلس في بيان له، أنه قد تعهّد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتم تقديمه من محتوى، وقد أعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره، وقد تعهدا بالالتزام الفوري بوقف أى تجاوزات.

وفي ظل الأجواء الإيجابية التي سادت التحقيقات، أعرب المجلس عن ثقته في التزام الطرفين بما تم التعهُّد به، وقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، والذي يحدده المجلس.