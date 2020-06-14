هشام حطب: منح حسن مصطفى الرئاسة الشرفية للاولمبية تقديراً لمكانته العالمية

شكرا لقرائتكم هشام حطب: منح حسن مصطفى الرئاسة الشرفية للاولمبية تقديراً لمكانته العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن منح الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية للدكتور حسن مصطفى تقديرا لدوره مع الرياضة المصرية ومكانته العالمية التي ساعدت الرياضة المصرية في العديد من الملفات الرياضية المختلفة لسنوات طويلة كان لها أثر كبير في الرياضة المصرية ، وأن الإنجازت التي حققها تتحدث عن نفسها وتستحق التكريم والتقدير الخاص بشكل يليق بما قدمه.
قال المهندس هشام حطب، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية استعرض كل ما قدمه الدكتور حسن مصطفى للرياضة المصرية بجانب مناصبه الدولية وأهمها رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال هذا المشوار الطويل وأن تكريمه من اللجنة الأولمبية المصرية ومنحه الرئاسة الشرفية تقديرا لمجهوداته الطويلة والممتده لسنوات طويلة.
أضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، خاطبنا اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاعها على حفل تكريم الدكتور حسن مصطفي الذي أُقيم في يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ وشكره وتقديره لدوره في الحركة الأولمبية في مصر وكذلك مسيرته الرياضية الطويلة مما يتضمن إخلاصه في خدمته لبلده مصر ثم الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاءه.
وأشار المهندس هشام حطب أوضحنا خلال الخطاب بأن اللجنة الاولمبية المصرية منحت الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسكرتير العام السابق للجنة الاولمبية المصرية لقب الرئيس الشرفي للجنة الاولمبية المصرية مدي الحياة.
وأوضح المهندس هشام حطب ، التكريم بمثابة رسالة شكر للدكتور حسن مصطفي علي جهوده التي بذلها خلال حياته التي كرسها للرياضة، مما أسفر عن مساهمات ناجحة للرياضة في مصر خاصة وفي العالم عامة.
ختم المهندس هشام حطب تصريحاته ، التكريم كان منذ شهر مارس الماضي في حفل كبير أقيم بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والشخصيات العامة كانت على قدر الحدث وأهمية منح الدكتور حسن مصطفى الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية تقديرا لدوره الكبير وإنجازاته الدولية التي حققها وكان لها دور في رفع راية مصر ، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يقدر ويثمن دور كل الرموز التي ساهمت في إثراء الحياة الرياضية المصرية ودعم الرياضة المصرية سواء على المستوى الرياضي أو الإداري.
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