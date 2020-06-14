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شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف " الخليج 365 ":الأهلي أبلغ الجونة بإعادة أكرم توفيق وباسم على والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أوصي بعودة أكرم توفيق من نادي الجونة و إنهاء الإعارة ونفس الأمر لمحمد شريف لاعب إنبي و عمار حمدي من طلائع الجيش.
تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 مسئولو النادي الأهلي أبلغو نظرائهم في ناديي انبي والجونة برفض تجديد اعارة محمد شريف واكرم توفيق، بحيث يعودوا للفريق الأحمر بمجرد انتهاء اعارتهما بنهاية الموسم الجاري ، وهذا يوضح سبب إصرار فايلر على عدم التجديد لحسام عاشور لفترة أخري بسبب أكرم توفيق.
أضاف شبانه أن مسئولو انبي طلبو تجديد اعارة محمد شريف كما طلب الجونه مد فترة اعارة اكرم توفيق وهي الطلبات التي رفضتها ادارة الأهلي لحاجة الفريق لجهود الثنائي في الموسم المقبل ، في الوقت الذي تأكدت عودة باسم علي للأهلي بعد انتهاء فترة إعارة للجونه بنهاية الموسم الجاري، ولكن السبب ليس الحاجة لجهوده ولكن لعدم رغبة الجونة في مد إعارته بسبب راتبه المرتفع الذي يتجاوز الـ4 ملايين جنيه في الموسم.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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