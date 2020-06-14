شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب مصارعة بالأقصر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب يوسف عطيتو مدرب المصارعة النسائية بالاقصر و المدرب السابق لمنتخب مصر للمصارعة النسائية بفيروس كورونا ، ويخضع حاليا للعزل المنزلى ، بمسقط رأسه بالأقصر .

وفور ظهور الاعراض على المدرب توجه الى اقرب مستشفى ، و خضع للكشف الطبي و الاشعة و التحاليل و تبين إصابته بالفيروس وايجابية العينة الخاصة به ، ومنحه التعليمات الطبية التي يلتزم بها في المنزل .

كان اتحاد المصارعة قد منح إسماعيل لاشين المدير المالى بالاتحاد إجازة مفتوحة من العمل لحين الخضوع لتحليل مسحة كورونا بعد ظهور الأعراض عليه خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يخضع المدير المالى للتحليل وإخطار الاتحاد بالنتيجة فور ظهورها، وبناءً عليه منحه الاتحاد إجازة مفتوحة.

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فيما قرر اتحاد المصارعة تجديد الثقة فى الأجهزة الفنية للمنتخبات الحرة والرومانية، وذلك فى آخر اجتماع لمجلس الإدارة، عدا منتخب النسائية، حيث تم الاستعانة بمحمود حامد وممدوح فرج، بعدما تولى محمد طلبة منصب المدير الفنى للاعبة سمر حمزة عن طريق الشركة الراعية .

كما قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تشكيل شركة مساهمة مع طرح أسهم للمساعدة فى إيجاد طرق شرعية لتمويل احتياجات الاتحاد

ويتابع الاتحاد لاعبى المنتخب من خلال إرسال المدربين إلى منزل اللاعبين، كل حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه، حيث توجه محمد زقلط إلى منزل محمد إبراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى أيضا، كما توجه الدكتور أشرف حافظ إلى المنصورة لمتابعة عبد اللطيف منيع، أما محمد طلبة فيتولى تدريب سمر حمزة.