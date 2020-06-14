شكرا لقرائتكم خبر عن طعيمة : الشيخ يستحق مكانة أكبر في الأهلي.. وأكرم توفيق أفضل بديل لفتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل طعيمة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن التعصب أصبح سمة الوسط الرياضي في الوقت الحالي، وهو عكس ما كان يحدث بين الأجيال السابقة والتي كانت تعيش في حالة من التسامح والود وهو الهدف الأساسي من الرياضة وكرة القدم بالتحديد، وقال عادل طعيمة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" أحمد الشيخ يستحق الحصول على فرصة اللعب في الأهلي لأنه لاعب كبير ويستحق مكانة أفضل من تلك بكثير، كما أن أكرم توفيق هو أفضل خيار لتعويض رحيل أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي وتوقيعه لبيراميدز"

وأشاد عادل طعيمة بقرار الزمالك بالتجديد للفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة وأنه موفق بشدة مع الفريق الأبيض عكس ما حدث معه أثناء توليه القيادة الفنية للأهلي، كاشفاً أنه يرفض تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، خاصة وأن هناك لاعبين عقودهم ممتدة مع أنديتهم وبالتالي لا يصح أن يتم اتخاذ مثل ذلك القرار بشكل مفاجيء دون تحديد اليه واضحة لتنفيذه.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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