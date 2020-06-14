شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة غنيم يمثل النادو في اجتماع الجودو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، حضور اجتماع لجنة الخبراء التى شكلها مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين ، والمقرر أقامته غداً لدراسة كيفية عودة النشاط، ووضع الإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث جاء تشكيل اللجنة من نبيل مليكة، وناجى مليكة، شريف هنوهم، مجدى الصباغ، محمد لقمان، هشام نبيل، عماد السيد، حلمى حسين، ايمان الجوهرى، معتز مجدى، لتقوم اللجنة بعقد اجتماعات للجنة ووضع القرارات والإجراءات التى سيتخذها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة أن اللعبة بها اشتباك وتلامس بين جميع الأطراف.

وأشاد المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، بقرار مجلس إدارة اتحاد الجودو، بتعيين عضو من الوكالة الى لجنة الخبراء التى شكلها الاتحاد.

وطالب المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، من جميع الاتحادات بعدم تناول أي رياضي المنشطات، والمكملات الغذائية خلال توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلي أنه قام بتحذير منذ ما يقرب من شهرين لوزارة الشباب والرياضة المصرية، واللجنة الأولمبية المصرية، وكافة الاتحادات الرياضية بالتنبيه على كافة الرياضيين المصريين في مختلف الرياضات بعدم تناول أي منشطات أو مكملات غذائية خلال فترة التوقف الرياضي الحالية، وإلا سيتعرض المقصر لعقوبة صارمة من جانب الوكالة

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وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، قد خاطب جميع الاتحادات لتجهيز خطة لمدة 12 شهر تشمل التصور الفنى للمنتخبات والبطولات والدعم المالى المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم فى مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن تجهيز الخطط المتوقعه مبكرا مهم لجميع الاتحادات حتى نكون مستعدين للفترة القادمة ومعرفة مطالب الاتحادات والخطط المتوقعة وهذا تحرك مهم للرياضة المصرية لمواجهة المرحلة القادمة بشكل مدروس ومعتمد حتى نستعد جيدا لاستئناف النشاط الرياضى ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو الذى تم تأجيلها للعام القادم.