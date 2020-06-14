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أتليتيكو يكتفي بالتعادل مع بيلباو ويهدر فرصة التقدم للمربع الذهبي

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لاعبو أتلتيك بلباو يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى أتلتيكو مدريد خلال مباراة ضمن لكرة القدم في 14 يونيو 2020

اكتفى أتليتيكو مدريد بالتعادل 1-1 مع مستضيفه أتليتيك بيلباو يوم الأحد في استئناف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس وفشل في استغلال تعثر منافسيه على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومنح إيكر مونياين التقدم أمام مدرجات خالية لصاحب الأرض في الدقيقة 37 بعد هجمة رائعة لكن أتليتيكو رد بعد ذلك بدقيقتين عندما هز دييجو كوستا الشباك من تمريرة كوكي.

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وأهدر فريق المدرب دييجو سيميوني أفضل فرصة لخطف الفوز في الشوط الثاني عندما أبعد أوناي سيمون حارس بيلباو تمريرة رينان لودي العرضية لتصل إلى سانتياجو أرياس لكن الحارس الإسباني تصدى بقدمه لمحاولة لاعب أتليتيكو.

ويحتل أتليتيكو المركز السادس برصيد 46 نقطة متساويا مع خيتافي، صاحب المركز الخامس الذي خسر أمام غرطانة يوم الجمعة، وريال سوسيداد صاحب المركز الرابع والذي يستضيف أوساسونا في وقت لاحق من يوم الأحد.

 

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