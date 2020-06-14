شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يوجه رسالة شكر لمتعب: «شهادتك أعتز بها يا عم مصر يا تاريخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الشكر لعماد متعب مهاجم المارد الأحمر السابق، بعد حديث الأخير عن إمكانيات «الحاوى» خلال استضافته عبر شاشة «أون تايم سبورت 2».
وقال متعب في حديثه عن وليد:«الجمهور بيفهم وعنده وعى، وعارف اللاعب المخلص وبيقدر ده، والجمهور قدر ده واحترمه رغم إن وليد مش أبن النادى.. لكن وليد شبه الأهلى ودخل في السيستم بسرعة، وكان إضافة قوية للفريق ولازم اللاعبين يتعلموا منه حاجات كتير.. وهو من أفضل اللاعبين اللي اتعاملت معاهم».
وقام وليد سليمان بإعادة نشر مقطع الفيديو الذي أشاد فيه عماد متعب به، عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليه: «دي شهادة اعتز بيها ووسام على صدري يا عم مصر يا تاريخ».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
42,980
-
تعافي
11,529
-
وفيات
1,484
كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يوجه رسالة شكر لمتعب: «شهادتك أعتز بها يا عم مصر يا تاريخ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.