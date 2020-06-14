شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يوجه رسالة شكر لمتعب: «شهادتك أعتز بها يا عم مصر يا تاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الشكر لعماد متعب مهاجم المارد الأحمر السابق، بعد حديث الأخير عن إمكانيات «الحاوى» خلال استضافته عبر شاشة «أون تايم سبورت 2».

وقال متعب في حديثه عن وليد:«الجمهور بيفهم وعنده وعى، وعارف اللاعب المخلص وبيقدر ده، والجمهور قدر ده واحترمه رغم إن وليد مش أبن النادى.. لكن وليد شبه الأهلى ودخل في السيستم بسرعة، وكان إضافة قوية للفريق ولازم اللاعبين يتعلموا منه حاجات كتير.. وهو من أفضل اللاعبين اللي اتعاملت معاهم».

وقام وليد سليمان بإعادة نشر مقطع الفيديو الذي أشاد فيه عماد متعب به، عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليه: «دي شهادة اعتز بيها ووسام على صدري يا عم مصر يا تاريخ».