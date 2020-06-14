شكرا لقرائتكم خبر عن أوجسبورج يتخطى ماينز ويتقدم خطوة نحو البقاء في الـ«بوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق أوجسبورج خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء في الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ماينز (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 «للبوندزليجا».

ويدين أوجسبورج بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه فلوريان نايديرليشنير، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.

ورفع أوجسبورج رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد ماينز عند 31 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب «البوندزليجا».