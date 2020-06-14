شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي بعد مرور عامين وزيرًا للشباب والرياضة: ندعوا الله أن يوفقنا لما فيه الصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مرور عامين على توليه مسؤولية الوزارة، خلفاً للمهندس خالد عبدالعزيز. وكتب صبحي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«الحمد لله وبتوفيقه.. اليوم أكرمني الله في اتمام عامين..ندعوا الله أن يوفقنا لما فيه الصالح وأن نكون دائما على قدر المسئولية وثقة القيادة السياسية بما يحقق تطلعات شباب مصر ورياضيها». وتولي الدكتور أشرف صبحي حقبة وزارة الشباب والرياضة في صباح يوم 14 يونيو عام 2018، بعد أن حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 42,980

تعافي 11,529

وفيات 1,484

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