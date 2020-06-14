شكرا لقرائتكم تعرف على سيناريوهات الكاف لعودة دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 السيناريوهات التي وضعتها لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي " كاف " لعودة بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية الموسم الحالي، عقب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اوصت لجنة الأندية بإقامة مباراتي الدور قبل النهائي بنظامها الحالي ذهابا وإيابا وليست في دولة واحدة بنظام المباريات المجمعة.

كما أوصت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الافريقي بعدة سيناريوهات لموعد عودة المباريات في البطولتين، السيناريو الأول هو إقامة مباراة الذهاب في الأسبوع الأول من أغسطس والعودة في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، علي ان تقام المباراة النهائية يوم 25 أغسطس، ويتوقف تنفيذ هذا السيناريو علي ان تسجل مصر والمغرب طرفي مباريات الدور قبل النهائي في دوري الابطال عدد إصابات صفر في انتشار فيروس كورونا مثل تونس التي أعلنت توقف انتشار الفيروس.

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اما السيناريو الثاني فيتمثل في إقامة مباريات الذهاب في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل والعودة في الأسبوع الثاني والنهائي يوم 25 سبتمبر ويكون هذا السيناريو هو البديل النهائي الذي سيطبق في حالة تراجع حالات الإصابات بالفيروس.

من ناحية اخري أصبح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، امام تحديات في الموسم الجديد لتحقيقها لجمهور الزمالك بعد تجديد تعاقده رسميا للبقاء مع الفريق لموسم إضافي عقب نجاحه في الحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والسوبر المحلي في فبراير الماضي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي أول التحديات امام كارتيرون هو تحقيق لقب دوري أبطال افريقيا الموسم الحالي والذي يبدأ بتخطي عقبة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي والذي من المتوقع ان يقام في سبتمبر المقبل وبالتالي التأهل لكأس العالم للأندية ، كما ينتظر جمهور الزمالك من كارتيرون اختيار صفقات الموسم الجديد بما يتناسب مع الطموحات التي ينتظرها الجمهور من كارتيرون.