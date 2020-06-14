شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: كارتيرون مدرب صاحب شخصية قوية وذكي بشكل كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض مدرب صاحب شخصية قوية وذكي بشكل كبير، وأضاف أحمد غانم سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج" أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك مع الاعلامية فرح على: "كارتيرون أجاد فنيا وبدنياً في ظروف صعبة وعبر الترجي التونسي في مواجهات قوية والأهلي في السوبر المصري".

وقع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، في منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده مع النادى الأبيض لمدة موسم جديد.

Advertisements

وشهدت الجلسة التى قادها مرتضى منصور رئيس الزمالك، حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض.

وتلقى الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسي حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف في القلعة البيضاء والتركيز في المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى في مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر مرتضى منصور، تلبية دعوة اتحاد الكرة التي وجهت إلى أندية الدورى الممتاز، وذلك لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بالمسابقات المختلفة في المرحلة المقبلة، لوضع التصور النهائي بشأن عودة الدورى وبطولة كأس مصر، حيث قال مرتضى منصور في هذا الشأن: "تلقيت دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد وعودة الدورى والدعوة لكل رؤساء الأندية وأتمنى حضور الجميع، شكراً لعمرو الجنايني على الدعوة وسأكون حريصا على التواجد"، حيث قام اتحاد الكرة بتقسيم الأندية على مرحلتين وستجتمع مع بعض الأندية يوم الثلاثاء القادم وباقى الأندية في اليوم التالى، وذلك لتنفيذ شروط التباعد الاجتماعى خلال الاجتماعات حتى لا يكون العدد كبير في الاجتماع لذا حرص اتحاد الكرة على تحديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاجتماع بالأندية مقسمين على مدار اليومين لتجنب فيروس كورونا.