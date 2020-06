شكرا لقرائتكم عادل طعيمة: تقليص عدد الأجانب ليس فى صالح الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري عادل طعيمة نجم الأهلى السابق، أن قرار تقليص عدد الأجانب ليس فى صالح الكرة المصرية وهناك ارتباطات وعقود بين اللاعبين والأندية تمتد لعدة سنوات فكيف يتم التعامل معها.

وأضاف لاعب الأهلى السابق في برنامج be on time , على قناة on time sport 1 ، أن الكرة المصرية ليس من صالحها تقليل عدد الأجانب المحترفين.

وقال عادل طعيمة، إن تجديد الزمالك للفرنسي كارتيرون موفق جدا والكيما ماشية مع الأبيض

وتابع أن هانى مصطفي والشيخ طه إسماعيل أفضل اثنين لعبت معهما في الاهلى في جيلي مضيفا أحمد الشيخ يستحق الفرصة الأكبر في النادي الأهلي حاليا، وأري أن أكرم توفيق وعمار حمدى هما البديل الأنسب لتعويض أحمد فتحي

أكد عادل طعيمة، إن السويسري رينيه فايلر صادق الى حد كبير وأعتقد أنه يرتبط بكلمة صادقة وسيقوم بالتجديد والتوقيع للاهلى الفترة المقبلة مضيفا أن حسام حسن هو أفضل مدرب مصري فى الوقت الحالي.

وواصل طعيمة لعبت في الأهلي وعمري 8 سنوات ووالدي كان يترك لي الحرية الكاملة .، إن هناك شحن إعلامي غير مبرر تسبب في الكره بين جماهير الأهلي والزمالك والإسماعيلي على حد سواء و المغرضون وحدهم المستفيدون مما يحدث من مشاحنات بين الفرق الكبيرة في مصر .

وتابع عادل طعيمة قائلا حزين لما يحدث في مصر بسبب حديث غير المتخصصين عن استئناف النشاط الرياضي لعودة الدوري .

واستكمل مصر دولة مؤسسات ولا بد من اتخاذ القرار المناسب بعودة الدوري العام

وأرى أنه لا مجال للتهويل أو التهوين في أزمة كورونا ولا بد من إجراءات احترازية في الملاعب

